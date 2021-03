vor 2 Min.

Unbekannte Täter beschädigen mehrere Zäune in Bellenberg

In Bellenberg wurden mehrere Zäune beschädigt.

Die Beschädigung von Zäunen in Bellenberg beschäftigt die Illertisser Polizei. Dabei gilt der Tatort als Jugendtreffpunkt. Ein Zusammenhang konnte bisher nicht ermittelt werden.

Mehrere Zäune wurden entlang des Weges zum Schlossberg in Bellenberg beschädigt. Die Tat soll sich laut Polizeiangaben im Verlauf der letzten Februarwoche ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter verursachten einen Schaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Generell gilt die Tatörtlichkeit als Jugendtreffpunkt und ist gerade in Corona-Zeiten stark frequentiert. Eine Kontrolle der Illertisser Polizei am frühen Mittwochabend bestätigte diesen Verdacht.

Jugendliche fliehen vor der Polizei

Es wurde eine Personengruppe von etwa zehn Jugendlichen angetroffen, die beim Erblicken der Polizeibeamten flüchtete. Drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden aber von der Polizei ausfindig gemacht. Sie hatten ihre Fährräder zurückgelassen und stellten sich später der Polizei, um diese zurückzubekommen. Gegen die Jugendlichen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ein Zusammenhang mit den beschädigten Zäunen konnte aber nicht festgestellt werden. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei in Illertissen melden. (AZ)

