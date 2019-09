vor 19 Min.

Unbekannte beschmieren Garagenwände mit Farbe

Im Bereich des Betlinshauser Sportplatzes waren Vandalen am Werk. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Mehrere Garagenwände im Bereich des Betlinshauser Sportplatzes sind am vergangenen Wochenende mit Farbe beschmiert worden. Nach Angaben der Polizei waren der oder die bislang unbekannten Täter vermutlich in der Nacht zum Samstag am Werk. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Bereits am Dienstag wurde bei der Illertisser Polizei ein ähnlich gelagerter Fall von Sachbeschädigung angezeigt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. (az)

Hinweise: Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizei in Illertissen wenden.

