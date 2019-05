12:00 Uhr

Unbekannte brechen in Illertisser Gaststätte ein und hebeln Spielautomaten auf

Die Unbekannten haben sich nicht nur an den Automaten zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in Illertissen in ein Lokal eingebrochen und haben sich an Spielautomaten zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dieser Vorfall am Donnerstag zwischen 3 und 7 Uhr in einer Gaststätte in der Rosenstraße. Der Unbekannte machte sich an einem Fenster zu schaffen und gelangte so in das Gebäude. In dem Lokal wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Außerdem wurde aus einem Geldbeutel Bargeld entwendet. Laut Polizei wurde ein Betrag im mittleren, vierstelligen Bereich gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

