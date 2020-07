vor 24 Min.

Unbekannte brechen zwei weitere Zigarettenautomaten auf

An insgesamt drei Zigarettenautomaten haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht.

In der Nacht zum Sonntag wurden in Vöhringen drei Zigarettenautomaten leergeräumt.

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte einen Zigarettenautomat am Sportpark in Vöhringen aufgebrochen. Wie sich nun herausstellte, haben sich der oder die Täter auch zwei weiteren Automaten zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt ist in der Nacht zum Sonntag auch am Hettstedter Platz und in der Straße Beim Kreuz jeweils ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen und die Geldkassette entnommen worden. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 1100 Euro.

Zeugen gesucht

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 073030/96510 entgegen.

