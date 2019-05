vor 56 Min.

Unbekannte reißen Ortsschild aus dem Boden - und nehmen es mit

Drei Unbekannte haben in Bellenberg ein Ortsschild samt Sockel aus dem Boden gerissen. Und sie beschädigten noch mehr.

Drei Unbekannte haben in Bellenberg ein Ortsschild samt Sockel aus dem Boden gerissen und mitgenommen. Außerdem machten sich die Täter an zwei Bauzäunen zu schaffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Ereignet haben sich die Vorfälle am Sonntag gegen 0.35 Uhr an der Auer Straße, so die Polizei. (az)

Nun sucht die Polizei Zeugen

Hinweise: Zeugen können sich an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 wenden.

