20.09.2018

Unbekannte werfen Fenster in Asylunterkunft ein

In der Nacht zum Mittwoch ist in einer Asylunterkunft in Illertissen eine Scheibe zu Bruch gegangen. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach den Tätern.

Unbekannte haben in einer Asylunterkunft in Illertissen ein Fenster eingeworfen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch gegen 0 Uhr, als ein oder mehrere Täter die Scheibe einwarfen und dabei auch den Rollladen beschädigten. Der Polizei zufolge entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von knapp 200 Euro. Eine Passantin hat demnach den Vorfall in den Morgenstunden gemeldet. Welches Motiv hinter der Tat steckt, konnte die Polizei bislang nicht klären. Laut Pressestelle werde in alle Richtungen ermittelt. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon 07303/96510 zu melden. (az)

Themen Folgen