vor 17 Min.

Unbekannte zündeln vor Modegeschäft

Zeugen sahen noch Jugendliche, die davonrannten. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte haben am Freitagabend in Illertissen gezündelt. Wie die Polizei mitteilt, sahen Zeugen Rauch im Eingangsbereich eines Modegeschäfts an der Hauptstraße aufsteigen. Ein Schaden ist nicht entstanden. Vor Ort waren lediglich brennende Zeitungen zu finden. Vermutlich hatten drei Jugendliche, welche von den Zeugen noch rennend beobachtet wurden, die Zeitungen in Brand gesetzt.

Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (az)

