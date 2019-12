vor 43 Min.

Unbekannter beschmiert mehrere Häuser in Illertissen

Ein Unbekannter ist in Illertissen durch die Straßen gezogen und hat Häuser mit schwarzer Farbe beschmiert.

Fragwürdige Botschaften hat ein Unbekannter an die Fassaden von drei Häusern in Illertissen geschmiert. Wie die Polizei mitteilt, zog ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag durch die Straßen und beschmierte die Gebäude mit schwarzem Farbspray. Die Häuser befinden sich am Marktplatz, in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße in Illertissen.

Der oder die Täter besprühten Wände und Schaufensterscheiben mit der Ziffernfolge „257“ und dem Wort „Lifestyle“. Dem Polizeibericht zufolge entstanden ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Hinweise Zeugen, die etwas zu den Schmierereien sagen können, sollten sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.

