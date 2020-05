vor 19 Min.

Unbekannter bewirft Auto und beschädigt es stark

Weil ein bislang unbekannter Täter diverse Gegenstände auf ein Auto in Vöhringen geworfen hat, entstand ein hoher Sachschaden. (Symbolfoto)

In der Nacht zum Donnerstag, vermutlich zwischen Mitternacht und 1 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Vöhringer Industriestraße beschädigt. Es wurden diverse Gegenstände mutwillig auf das Fahrzeug geworfen. So entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf rund 3000 Euro schätzt.

Polizei sucht Zeugen

In einem angrenzenden Wohnheim fand zu der fraglichen Zeit eine Party statt. Ob deren Besucher etwas mit der Tat zu tun haben, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 an.

