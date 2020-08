vor 42 Min.

Unbekannter stiehlt Auto von Parkplatz in Weißenhorn

Ein unbekannter Dieb hat in Weißenhorn einen Audi gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Wochenende hat ein Unbekannter ein Auto in Weißenhorn gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mann seinen grauen Audi A3 mit Sigmaringer Kennzeichen (SIG) am Samstag gegen 19 Uhr auf dem Freibad-Parkplatz im Bereich der Straße Auf der Bleiche ab. Als er am Sonntag gegen 18.30 Uhr zurückkam, erlebte er eine böse Überraschung: Das Auto im Wert von ungefähr 3800 Euro war nicht mehr da. (az)

Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen