vor 35 Min.

Unbekannter verwickelt Senior in ein Gespräch und bestiehlt ihn

Weil der Täter vorgab, sich für den elektrischen Rollstuhl eines Seniors zu interessieren, lies der 79-Jährige den Mann in seine Wohnung.

Am Mittwochabend war ein 79-jähriger Mann mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in Illertissen auf dem Weg vom Weiher in Richtung Buchenweg. Dabei sprach ihn ein unbekannter Mann an, der vorgab Interesse an seinem Gefährt zu haben. Der Unbekannte begleitete den Senior bis zu dessen Wohnung. Sie betraten das Haus gemeinsam.

Dort entwendete der Unbekannte Bargeld und mehrere Schlüssel. Der Beuteschaden wird auf 30 Euro geschätzt. Nähere Angaben zu dem Täter liegen nicht vor. Offenbar war er mit einem schwarzen Geländewagen unterwegs. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (az)

Lesen Sie aus dem Polizeibericht auch:

Themen Folgen