14:30 Uhr

Unbekannter wirft Stein nach Motorradfahrer

Die Polizei ermittelt nach einem Steinwurf in Bellenberg.

Ein Fußgänger hat in Bellenberg einen Motorradfahrer mit einem Stein beworfen. Die Polizei ermittelt.

Ein Motorradfahrer ist am späten Donnerstagabend in Bellenberg mit einem Stein beworfen worden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Fußgänger.

Der 17-Jährige fuhr gegen 23.50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Illertangente in Richtung Süden. Seinen Angaben zufolge warf ein Fußgänger plötzlich einen Stein nach ihm. Dieser flog demnach durch das geöffnete Helmvisier und traf den Jugendlichen an der Backe. Der bremste ab, wodurch sein Fahrzeug leicht ins Schleudern geriet. Der 17-Jährige schafft es bis zum Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg, wo das Kraftrad schließlich umkippte. Er selbst kam nicht zu Fall.

Der Fußgänger trat noch an den 17-Jährigen heran, um sich nach dessen Befinden zu erkundigen. Danach flüchtete er in Richtung Vöhringen. Der Unbekannte wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank und mit einer Bomberjacke sowie vollkommen schwarz bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (az)

