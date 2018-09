vor 42 Min.

Unfälle sorgen für langen Stau bei Illertissen auf der A7

Am Mittwochvormittag hat es gleich mehrmals auf der Autobahn in Richtung Füssen gekracht.

Wer am Mittwochvormittag auf der Autobahn A7 in Richtung Füssen unterwegs gewesen ist, musste mit langen Staus rechnen – und somit viel Zeit einplanen. Gleich zweimal krachte es nämlich bei Illertissen. Nach Angaben der Polizei befuhr um 10.30 Uhr eine 40-jährige Autofahrerin den linken von zwei Fahrstreifen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste sie abbremsen. Dies erkannte ein 79-jähriger Autofahrer allerdings zu spät und prallte in das Heck der 40 Jahre alten Verkehrsteilnehmerin. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Da der Wagen des 79-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Folge: ein fast acht Kilometer langer Stau. Den Sachschaden beziffert die Autobahnpolizei Memmingen auf rund 15000 Euro. Nur wenig später kam es auf der genannten Strecke in Richtung Süden erneut zu einem Unfall: Ein 33-jähriger Fahrer erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende Wagen abbremste – und krachte gegen das Auto. Beide Fahrzeuge kamen auf der linken Spur zum Stehen. Die 41-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Autos wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25000 Euro, so die Polizei. Bei beiden Unfällen war die Feuerwehr Weißenhorn zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (az)

