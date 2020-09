vor 32 Min.

Unfall: 29-Jähriger Autofahrer prallt frontal gegen einen Baum

Ein Autofahrer kam bei Osterberg von der Straße ab und krachte in einen Baum. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Mann hat am späten Montagabend einen Unfall verursacht. Der 29-Jährige fuhr auf der Kreisstraße NU 9 in Richtung Osterberg. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in einer Linkskurve ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte etwa 30 Meter über den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Totalschaden an seinem Auto beträgt etwa 10.000 Euro. Zudem entstand ein geringfügiger Flurschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (az)

