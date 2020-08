vor 27 Min.

Unfall: Autos stoßen auf Autobahnzubringer bei Jedesheim zusammen

Plus Auf der Staatsstraße 2018 zwischen Illertissen und Dietenheim sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Streckenabschnitt ist gesperrt.

Kurznach 15 Uhr hat sich am Mittwoch bei Jedesheim auf der Staatsstraße 2018 (Autobahnzubringer) zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2031 und dem Kreisverkehr an der Autobahn A7 ein Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Auto der Marke Ford mit Anhänger aus Richtung Dietenheim kommend in Richtung Autobahn, als sich der mit Kies beladene Anhänger aufschaukelte. Der Pkw geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem von der Autobahn her kommenden Citroen zusammen.

Der Ford schleuderte zurück auf seine Straßenseite, der Kies wurde dabei über die gesamte Fahrbahnbreite verstreut. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, eine Person wurde im Rettungswagen versorgt. Zur Schwere der Verletzungen können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Der Zusammenstoß ereignete sich direkt unter der Brücke des Jedesheimer Kirchenwegs. Der Autobahnzubringer ist zwischen dem Kreisverkehr an der A 7 und der Abfahrt zur Staatstraße 2031 gesperrt. Die Feuerwehr Illertissen, die Polizei und BRK-Rettungsdienst sind im Einsatz. (wis)

