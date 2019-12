20:00 Uhr

Unfall am Kreisverkehr: Senior wird verletzt

Ein Auto ist gegen einen Hügel in einem Kreisverkehr in Illertissen geprallt.

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Illertissen einen Unfall verursacht. Er wurde dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 86-jährige Fahrer gegen 20.30 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Süden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er geradeaus weiter und ungebremst in einen dort befindlichen Kreisverkehr. Das Auto prallte im Inneren des Kreisels in einen Hügel. Durch den Zusammenstoß zog sich der Senior eine Kopfverletzung zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (az)

