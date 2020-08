15:45 Uhr

Unfall auf der A7: Motorradfahrer stoßen zusammen

Ein Fahrlehrer und seine beiden Fahrschüler waren in einen Unfall auf der Autobahn A7 bei Illertissen verwickelt.

Plus Auf der A7 hat sich am Freitag ein Unfall mit drei Motorrädern ereignet. Der Verkehr staut sich bis zur Einfahrt Dettingen. Zwei Autofahrer bekommen eine Anzeige.

Drei Motorradfahrer sind bei einem Unfall auf der Autobahn A7 in einen Unfall verwickelt gewesen. Offenbar hat die Schutzkleidung der drei Biker schlimmere Verletzungen verhindert.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr genau einen Kilometer vor der Anschlussstelle Illertissen. Drei Motorradfahrer, darunter offenbar ein Fahrlehrer und seine beiden Fahrschüler, waren dort gemeinsam in Richtung Norden unterwegs, als zwei der Motorräder aus bislang ungeklärter Ursache bei einem Auffahrunfall zusammenprallten. Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, blieb der Fahrlehrer unverletzt. Bei den beiden Fahrschülern waren offenbar dank guter Schutzkleidung die Verletzungen nach erstem Anschein nicht schwer ausgefallen.

Unfall auf der A7: Zwei Autofahrer fahren durch die Rettungsgasse

An der Unfallstelle im Einsatz waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Altenstadt mit mehreren Fahrzeugen zur Absicherung. Etwa eine Viertelstunde nach dem Unfall konnte die Polizei die linke Spur der A7 frei machen und den Verkehr einspurig vorbei leiten. Trotzdem staute sich der Verkehr zeitweise zurück bis zur Anschlussstelle Dettingen an der Iller.

Was den Rettungskräften zunächst positiv auffiel: Die Rettungsgasse wurde von den meisten vorbildlich freigehalten. Nur zwei Autofahrer wollten sich nicht daran halten. Sie wurden angezeigt, weil sie die Rettungsgasse verbotswidrig durchfahren haben. (wis)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen