Unfall auf der A7 bei Illertissen: Verkehr staut sich weit zurück

Auf der Autobahn A7 auf Höhe Illertissen hat sich ein Unfall ereignet. Die Fahrbahn ist blockiert. Autofahrer müssen mit längeren Verzögerungen rechnen.

Auf der A7 nahe der Anschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Norden hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Das teilt die Polizei in einer Sofortmeldung mit. Ein Pkw ist umgestürzt. Die Fahrbahn ist komplett blockiert. Der Verkehr staut sich kilometerweit zurück. Nähere Informationen folgen. (AZ)

