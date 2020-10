25.10.2020

Unfall in Altenstadt: Autofahrerin verwechselt Brems- und Gaspedal

In Altenstadt hat sich am Freitag ein Unfall ereignet.

Eine Rentnerin hat eine wahrlich holprige Fahrt in Altenstadt hinter sich. Grund war ein Missgeschick.

Einer 77-jährigen Rentnerin ist am Freitagmittag in Altenstadt ein folgenschweres Missgeschick passiert. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie mit ihrem VW mit Automatikgetriebe auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wiener Straße. Beim Einbiegen in eine Parklücke, die sich etwa in der Mitte des Parkplatzes befand, trat sie versehentlich auf das Gaspedal statt auf das Bremspedal.

Infolgedessen überfuhr sie die vor ihr befindliche bepflanzte Abtrennung der Parkreihen, schoss in nördlicher Richtung über den Parkplatz und überquerte eine mit Büschen versehene, ansteigende Grünfläche. Dort streifte sie eine Straßenlaterne. Nachdem die Rentnerin die Wiener Straße überquert hatte, kam ihr Auto am Zaun eines Anwesens zum Stehen.

Die 77-Jährige wurde bei ihrer holprigen Fahrt leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am VW entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Laternenmast wurde laut Polizei auf rund 600 Euro, derjenige am Gartenzaun auf 300 Euro geschätzt. Die Autofahrerin wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verwarnt. (az)

