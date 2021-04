Unfall in Nordholz: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Plus Bei einem Unfall in Nordholz zog sich ein Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen zu. Für den Einsatz der Rettungskräfte wurde die Straße mehrere Stunden gesperrt.

Ein 30-jähriger Motorradfahrer wurde mittelschwer verletzt, als er am späten Freitagvormittag kurz vor 11.30 Uhr in Nordholz zu Sturz kam. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seiner schweren Maschine aus Richtung Illertissen kommend wohl etwas zu schnell in die leicht abfallende Rechtskurve nach dem Ortseingang von Nordholz ein und streifte dort den entgegenkommenden Wagen eines 63-jährigen Mannes.

Dadurch kam das Motorrad ins Schleudern und stürzte quer liegend vor das ebenfalls auf der Gegenfahrbahn auf ihn zukommende Auto einer 49-jährigen Frau. Der Biker erlitt dabei mittelschwere Verletzungen, blieb aber ansprechbar und wurde nach erster Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Frau im zweiten Auto erlitt einen Schock und leichte Verletzungen, sodass auch sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Autofahrer wurden umgeleitet

Die Feuerwehren aus Nordholz und Buch sicherten die Unfallstelle ab. Der von Illertissen her kommende Verkehr wurde ab Obenhausen umgeleitet; wer aus Richtung Krumbach kam, konnte in der Ortsmitte von Nordholz über die Biberstraße nach Norden in Richtung Meßhofen oder nach Süden über Halbertshofen ausweichen. An der Unfallstelle ausgelaufenes Öl musste von den Feuerwehren und der Straßenmeisterei aufgenommen und abgebunden werden. Die Staatsstraße 2018 war deshalb bis etwa 13.45 Uhr gesperrt. Sowohl das Motorrad als auch das zweite Auto sind als Totalschaden anzusehen, sodass die Polizei den gesamten Sachschaden auf rund 25.000 Euro schätzt.

