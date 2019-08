vor 31 Min.

Unfall nahe der Wainer Steige: Auto hängt in den Bäumen

Ein Unfall hat sich am Freitag an der Wainer Steige ereignet.

Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag zwischen Dietenheim und Wain nahe der Wainer Steige ereignet. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, so erste Informationen an der Unfallstelle. Die Frau kam demnach allein beteiligt von der Straße ab. Das Auto blieb in den Bäumen eines angrenzenden Waldstücks hängen. (az)

