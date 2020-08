10:00 Uhr

Unklar, was passiert ist: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Die Polizei rückte am Freitag nach Vöhringen aus.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Vöhringen, zu dem die Beteiligten widersprüchliche Erklärungen abgegeben haben.

Die Polizeiinspektion Illertissen ist am Freitag über eine Streitigkeit mit etwa 20 Beteiligten im Bereich „Auf der Härte“ in Vöhringen informiert worden. Vor Ort fanden die zahlreich eingesetzten Streifen die zuvor beschriebenen Personen vor. Einer der Männer wies eine frische Beule an der Stirn auf, zudem war ein Auto leicht beschädigt worden.

Die Angaben der Personen, wie es zu den Verletzungen und zu dem Schaden gekommen ist, widersprachen sich jedoch. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen