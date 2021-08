Alkoholtest in Unterroth: Fahrer muss Kleintransporter stehen lassen

Bei einer Verkehrskontrolle in Unterroth riechen Polizisten beim Fahrer eines Kleintransporters Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigt ihren Verdacht.

Polizisten haben dem Fahrer eines Kleintransporters am späten Montagabend in Unterroth die Weiterfahrt untersagt, weil der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Dem Polizeibericht zufolge überprüften Beamte der Inspektion Illertissen den 59-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in der Oberrother Straße. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest.

Der 59 Jahre alte Fahrer erhält ein Bußgeld und ein Fahrverbot

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte nach Angaben der Polizei einen Wert im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse bestätigte wiederum dieses Ergebnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Den 59-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)

