Mareike Maier und ihre Pasteis de Nata im neuen "Zuckerguss"

Plus Mit einer portugiesischen Spezialität hat es Mareike Maier aus Unterroth erstmals ins Zuckerguss-Heft geschafft. Backen hat für sie auch Unterhaltungswert.

Mareike Maier aus Unterroth hat mit ihren portugiesischen Vanillepuddingtörtchen, genannt „Pasteis de Nata“, den Geschmack der Zuckerguss-Redaktion unserer Zeitung getroffen. Erstmals hat sich die Hobbybäckerin mit einem Rezept für das Magazin beworben und darauf die Nachricht erhalten, in die engere Auswahl gekommen zu sein. Jetzt ist ihr Rezept tatsächlich in der neuesten Ausgabe des „Zuckerguss“ zu lesen.