Unterroth: Neue Jobs sind „oberstes Ziel“

Was sich im neuen Gewerbegebiet in Unterroth tut - und welche Fragen die Bürger haben.

Von Regina Langhans

Der Kreis der Firmen im erweiterten Gewerbegebiet in Unterroth schließt sich: Es ist nur noch ein Bauplatz von acht zu haben. Das Areal ist bereits im Jahr 2016 fertig geworden. Bürgermeister Gerhard Struve hat im Gemeinderat über den Stand der Entwicklung informiert.

Unterroth: Neue Arbeitsstellen sollen geschaffen werden

Während der Bürgerversammlung war die Frage nach der Schaffung neuer Arbeitsplätze in Unterroth gestellt worden. Die Erwartungen an das erweiterte Gewerbegebiet hätten sich noch nicht erfüllt, hieß es. Dazu sagte Bürgermeister Struve nun in der Ratssitzung: „Die Beschaffung von Arbeitsplätzen ist oberstes Ziel.“ Es gehe aber auch darum, ansässigen Unternehmen die Erweiterung ihres Betriebes zu ermöglichen, etwa einem örtlichen Fliesenhändler und einer Baufirma. Neu dazukommen sind ein Autozubehörhersteller, ein Transportunternehmen sowie eine Abbruchfirma. Arbeitsplätze würden also geschaffen werden, so Struve.

Wirtschaft in Unterroth: Es geht voran

Im Zusammenhang mit dem erweiterten Gewerbegebiet fragte Alfred Rott aus Unterroth auch nach dem ursprünglich an der Arnold-Butzbach-Straße befindlichen Flurdenkmal – dem sogenannten Fink-Kreuz. Es wurde beim Neubau der Oberrother Straße restauriert und trägt die Zahl 1976, wobei ein alter Grabstein Verwendung fand. Der Bürgermeister erklärte, dass es im Zuge der Erschließung abgebaut werden musste und im neuen Bauhof zwischengelagert sei. Es soll wieder einen würdigen Platz bekommen. Angedacht sei die Ecke von Industriestaße und Arnold-Butzbach-Straße, wo bereits eine Bank stehe. Die Idee wurde im Gremium befürwortet.

Mit der zunehmenden Ansiedlung von Firmen erhöht sich der Schwerlastverkehr im Ort. Bürgerin Bettina Dreier wollte wissen, inwieweit sich dieser über die neue Abfahrt von der Staatsstraße 2020 ins Industriegebiet umleiten lasse. Davon würden die Wohngebiete an der Industriestraße profitieren. Der Bürgermeister versprach, entsprechende Verkehrsschilder anbringen zu lassen.

