Unterroth

vor 19 Min.

Unterroth geht gegen wildes Plakatieren vor

Die bestehende Anschlagtafel in Unterroth bekommt nun Verstärkung in Form von mobilen Stellwänden.

Plus Die Gemeinde stellt Regeln für das Plakatieren in Unterroth auf. Es soll drei feste Standorte geben. Wer mehr Werbung aufhängen will, hat aber noch ein Schlupfloch.

Von Regina Langhans

Nun schiebt die Gemeinde Unterroth dem wilden Aufstellen von Plakaten auf öffentlichem Grund einen gesetzlichen Riegel vor, indem sie drei feste Standorte für Plakatierungen einrichtet. Einhellig stimmte das Ratsgremium den Vorschlägen von Bürgermeister Norbert Poppele zu. Ein Schlupfloch bleibt aber, wenn man mehr Plakate aufhängen möchte.

Themen folgen