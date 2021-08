Wird Unterroth die Keimzelle eines gigantischen Energieparks?

Plus Eine Firma plant eine zwölf Hektar große Photovoltaikanlage im Taubenried bei Unterroth, der Gemeinderat begrüßt das. Nun stellt ein weiteres Unternehmen seine Visionen vor.

Wenn es nach der Gemeinde Unterroth geht, dann könnte auf heimischer Flur nach und nach eine zwölf Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich des Taubenrieds südlich des Dorfes entstehen. Zwei Investoren sind dazu jetzt im Gemeinderat zu Wort gekommen. Beide kommen aus Babenhausen, haben aber ganz unterschiedliche Konzepte.