Verdächtiger Autofahrer will Mutter und Kind mitnehmen

In Illertissen hat ein älterer Mann eine Mutter mit ihrer Tochter auf verdächtige Weise angesprochen. Er soll ein auffälliges Interesse an dem Kind gezeigt haben.

Eine Mutter ist mit ihrem vierjährigen Kind in Illertissen von einem verdächtigen Mann angesprochen worden. Die 32-Jährige war mit ihrer Tochter gegen 15.45 Uhr in der Ulmer Straße unterwegs, als ein älterer Mann den Kontakt zu den beiden suchte. Er zeigte laut Polizei auffallendes Interesse an dem Kind und gab an, die beiden mitnehmen zu wollen. Die Frau verhinderte dann jegliches weitere Gespräch mit der Tochter.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Mann verblieb dann noch eine Weile vor Ort. Er wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 60 und 70 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkle mittellange Haare. Außerdem war er mit einem silbernen Mercedes mit Biberacher Kennzeichen (BC) unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

