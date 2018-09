Vöhlinstraße: 2019 kommt es für Fahrer richtig dicke

Plus Nach fünfmonatiger Sanierung wird die wichtige Verkehrsachse in Illertissen freigegeben. Doch der nächste Bauabschnitt steht schon bevor – und mit ihm neue Probleme.

Was lange währt, wird endlich gut: Dieses Sprichwort dürfte ab heute so mancher im Kopf haben, der mit dem Auto in die Illertisser Innenstadt fahren will. Nach fünf Monaten Bauzeit heißt es nach den letzten Arbeiten in der Vöhlinstraße nun: Freie Fahrt! „Wir wollen die Straße am späten Mittwochvormittag freigeben“, sagt Bernd Hillemeyr, der im Rathaus für den Bereich Tiefbau verantwortlich ist. Dass er nun aufatmen kann, liegt nicht alleine daran, dass sich der Asphaltgeruch (laut Hillemeyr „das Parfüm des Tiefbauers“) inzwischen verzogen hat: Eine aufwendige Maßnahme ist abgeschlossen. Vorerst. Denn 2019 geht es mit den Bauabschnitten zwei und drei weiter. Und dann kommt es für die Verkehrsteilnehmer heftig. Hier die Antworten auf die acht wichtigsten Fragen.

Was geplant ist: Im kommenden Jahr geht es bergaufwärts: Ausgebaut wird die Vöhlinstraße von der „Point“ bis zum Ende der Wohnbebauung, komplett mitsamt Kanal. Von dort bis zum Tiefenbacher Weg wird „nur“ die Fahrbahn erneuert. Beides soll „in einem Aufwasch“ geschehen, sagt Hillemeyr. Zwei separate Sperrungen seien zu viel. Immerhin handele es sich um eine Hauptzufahrt zur Illertisser Innenstadt. Der anstehende Ausbau ist ein großes Vorhaben: Die Baustelle erstreckt sich auf ein 300 Meter langes Straßenstück – das ist doppelt so lang wie das des ersten Bauabschnitts. „Das wird richtig spannend“, sagt Hillemeyr. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die zu erwartende Riesenumleitung ist nur einer davon.

Was kritisiert wurde: So mancher Bürger hatte schon den ersten Abschnitt als lästige Dauerbaustelle empfunden. Enge und viel befahrene Umleitungswege (wie der Reichshof), blockierte Parkplätze, unzugängliche Geschäfte – das alles war mitunter kritisiert worden. „Eine Maßnahme von dieser Größe ist immer mit Unannehmlichkeiten verbunden“, sagt Hillemeyr. Weitere stehen im kommenden Jahr bevor.

Umweg in die Illertisser Innenstadt

Wie die Umleitung aussieht: Ab dem Frühjahr 2019 müssen sich Verkehrsteilnehmer auf dem Weg in die Illertisser Innenstadt auf einen langen Umweg gefasst machen. Hillemeyr: „Das Problem ist, dass wir für die wichtige Strecke eigentlich keine Alternative haben.“ Das bedeutet: Sobald die Arbeiten starten, werden Schilder schon am Kreisverkehr an der Autobahn stehen – wer in die Stadt will, muss über den Zubringer (Staatsstraßen 2018 sowie 2031) und die Memminger Straße. Das dürfte einige Minuten länger dauern als die direkte Fahrt durch die Vöhlinstraße.

Wie lange der Umbau dauert: Beginnen soll der Ausbau im März oder April. Das ganze restliche Jahr muss dann wohl gebaggert und gebuddelt – und dementsprechend auf der Umleitung gefahren werden.

Warum der Kanalbau knifflig ist: Bei allem Unmut – Ortskundige wüssten, dass die Sanierung notwendig ist, sagt Hillemeyr. Die Fahrbahndecke war marode, der darunter liegende Kanal in die Jahre gekommen. Und zu klein. Immer wieder kam es bei Regenfällen zu Rückstaus, mitunter liefen dann auch die Keller der umliegenden Häuser voll. Nach dem ersten Bauabschnitt liegen unten in der Stadt nun größere Rohre im Boden, durch die mehr Wasser fließen kann. Mehr als viermal so leistungsstark sei der neue Kanal, sagt Hillemeyr.

Neue Kanäle in der Vöhlinstraße: Gar nicht so leicht

Der Einbau war gar nicht so leicht: Er erfolgte wortwörtlich im laufenden Betrieb – Teile des Netzes wurden gesperrt, das Wasser über Schläuche an der Baustelle vorbeigeleitet. Das klappt aber nur, wenn das Wetter mitspielt: „Bei starken Regenfällen haben wir ein Problem“, sagt Hillemeyr. Dann müssen die Bauarbeiten pausieren. Beim nun abgeschlossenen Abschnitt war das zwei Mal der Fall. Wenn es im zweiten Bauschritt bergaufwärts geht, sollen weitere leistungsstarke Leitungen verlegt werden.

Ein Problem: Vor einigen Jahrzehnten war bereits ein Teil der oberen Vöhlinstraße saniert, ein neuer Kanal eingebaut worden. Der war größer als der unten in der Stadt – was bei Regen zu Überschwemmungen führte. Das soll jetzt nur noch selten der Fall sein, statistisch gesehen höchstens alle drei Jahre, erklärt Hillemeyr. Die Leitungen seien so berechnet, dass sie heftige Regenfälle aufnehmen können. Aber keine sintflutartigen: Auf ein sogenanntes 100-jähriges Unwetter könne man sich baulich nicht vorbereiten, sagt der Tiefbauexperte. „Das wäre viel zu teuer.“

Was die Archäologen tun: Eine weitere Unwägbarkeit ist aus Sicht der Bauherren, dass unter der Vöhlinstraße möglicherweise historische Relikte schlummern. Auf einem benachbarten Grundstück wurden im vergangenen Jahr die Reste einer Badeanlage aus der Römerzeit entdeckt. Ein zugehöriges Anwesen könnte sich weit über das dabei freigelegte Areal hinaus erstreckt haben. Zwar wurde an der Straße schon mehrfach gegraben, sagt Hillemeyr. Aber früher habe man kleinere Funde nicht mit der heute üblichen Sensibilität betrachtet. „Was interessant erschien, hat man in eine Vitrine gestellt, alles andere womöglich liegen lassen.“ Scherben von Gefäßen könnten beispielsweise durchaus entdeckt werden. Archäologen werden vor dem eigentlichen Baubeginn drei Wochen lang Zeit für ihre Untersuchungen haben. (Lesen Sie dazu auch: Was die Vöhlinstraße „drunter“ hat.)

Was das alles kostet: Für den ersten Bauabschnitt ist eine Summe von 1,3 Millionen Euro taxiert. Wie teuer der zweite und dritte werden, ist noch nicht klar, sagt Hillemeyr. Aktuell liefen die Planungen noch. Erst danach könnten die Schätzungen addiert werden. „Und dann müssen wir sehen, was die Ausschreibung ergibt.“ Klar ist: Im zweiten Schritt wird ein viel längeres Straßenstück ausgebaut als im ersten. Das dürfte folglich auch teurer werden.

Wer den Ausbau ausführt: Wer den zweiten und dritten Abschnitt der Vöhlinstraße ausbaut, ist noch unklar. Ausgeschrieben werden sollen die Arbeiten zum Jahreswechsel, sagt Hillemeyr. Davon erhoffe man sich einen guten Preis – weil sich viele Firmen zu diesem Zeitpunkt mit Aufträgen eindeckten. Heißt es jedenfalls in der Branche. Ob diese Strategie tatsächlich Erfolg hat, ist offen. „Das ist schon ein bisschen eine Lotterie“, sagt Hillemeyr, der das mit dem ersten Abschnitt betraute Unternehmen lobt. Die Straßenarbeiten seien vier Wochen früher abgeschlossen als geplant. Zudem hätten sich die Arbeiter sehr bemüht, auf die Bedürfnisse der Anlieger und des Anlieferverkehrs einzugehen. „Wir sind sehr zufrieden“, so Hillemeyr.

