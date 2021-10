Brand in Vöhringen: Flammen lodern aus einem Kamin

Zu einem Kaminbrand ist es am Donnerstagabend in Vöhringen gekommen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Zu einem Kaminbrand ist es am Donnerstagabend in einem Gebäude an der Ulmer Straße in Vöhringen gekommen. Als die Polizei eintraf, loderten schon Flammen aus dem Kamin. Drei Bewohner mussten das Haus vorsorglich verlassen. Anschließend ließen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vöhringen das Feuer zunächst kontrolliert abbrennen.

Noch ist unklar, was den Brand in Vöhringen ausgelöst hat

In Absprache mit einem verständigten Schornsteinfeger wurde der Brand später vollständig erstickt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so die Polizei, ist bei dem Vorfall kein Schaden entstanden. Die konkrete Brandursache ist noch unklar. (AZ)