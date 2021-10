Vöhringen

vor 33 Min.

Heizt Vöhringen bald mit Wieland-Wärme?

Die Wieland-Werke in Vöhringen verarbeiten Metall. Dabei entsteht Abwärme. Die will die Stadt nun nutzen.

Plus Die Idee ist innovativ: Die Stadt Vöhringen will die Abwärme der Wieland-Werke nutzen, um städtische Gebäude zu beheizen. Bis zu 84 Prozent CO2 könnte so eingespart werden.

Von Franziska Wolfinger

Wer Energie sparen will, darf sich nicht scheuen, neue Wege zu gehen. Auch die Stadt Vöhringen will die gewohnten Pfade verlassen und plant ein Abkommen mit den Wieland-Werken. Das Unternehmen produziert bei der Herstellung seiner Halbfabrikate auch einiges an Abwärme. Statt diese ungenutzt in der Umgebung verpuffen zu lassen, will Vöhringen sie nutzen und städtische Gebäude damit beheizen. Wieland-Wärme könnte dann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Schüler der Uli-Wieland-Schule nicht im Kalten sitzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen