Unbekannte stehlen bei Illerberg Kraftstoff aus drei geparkten Autos

Auf den Pendlerparkplätzen an der A7 bei Illerberg beschädigen Kriminelle drei Autos, um an Kraftstoff zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mutwillig haben unbekannte Täter drei Autos beschädigt, die auf zwei Pendlerparkplätzen an der A7 bei Vöhringen standen. So gelang es ihnen, Kraftstoff zu stehlen.

Derzeit wird noch ermittelt, wie hoch der Beute- und Sachschaden ist

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr, und Freitag, 8. Oktober, 16 Uhr, machten sich die Diebe nach Angaben der Polizei an zwei Autos auf dem Pendlerparkplatz entlang der Kreisstraße NU 14 zu schaffen, der westlich der Autobahn liegt. Einmal bohrten sie den Tank an, einmal brachen sie den Tankdeckel auf. Bereits am Mittwoch, 6. Oktober, wurde der Tank eines Autos angebohrt, das auf dem Pendlerparkplatz an der NU 14 östlich der Autobahn stand.

Wie die Polizei weiter mitteilt, entwendeten der oder die Täter im Anschluss den Kraftstoff der Fahrzeuge. Wie hoch der genaue Beute- und Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303-96510. (AZ)

