Illersenio investiert 38 Millionen Euro in Pflegeheim in Vöhringen

Die Illersenio baut in Vöhringen ein neues Pflegeheim in Modulbauweise. Nach Angaben des Betreibers wird es das erste dieser Art in Bayern und das bisher größte in Deutschland sein.

Der Caritasverein Illertissen startet sein nächstes Millionenprojekt: Das hauseigene Unternehmen Illersenio investiert insgesamt 38 Millionen Euro in den Neubau seines in die Jahre gekommenen Stammhauses, 9,5 Millionen Euro davon steuert der Freistaat Bayern als Zuschuss bei. Nicht nur die Investitionssumme und die hohe Förderung machen das Projekt außergewöhnlich: Auch die Bauweise ist eine Besonderheit.

