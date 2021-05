Lebensmittel eingesteckt: Ladendieb flüchtet in Vöhringen

Ein Ladendieb ist in Vöhringen auf frischer Tat ertappt worden - und suchte daraufhin das Weite. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Industriestraße in Vöhringen hat am späten Mittwochnachmittag einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der etwa 1,80 Meter große Mann steckte in den Verkaufsräumen Lebensmittel in eine Einkaufstüte und wollte anschließend das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Ladendiebstahl in Vöhringen: Die Polizei sucht Zeugen

Als die Angestellte ihn ansprach, ergriff der Unbekannte die Flucht. Er rief der Mitarbeiterin laut Polizei noch "einen Gruß an Angela Merkel" zu und verschwand dann unerkannt. Der Täter habe eine dunkle Hautfarbe gehabt und eine auffällige rote Jogginghose mit schwarz-weißen Seitenstreifen und Flip-Flops getragen, so die Polizei.

Der Wert der entwendeten Lebensmittel steht noch nicht fest. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07303/9651-0 angenommen. (AZ)

