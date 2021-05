Männer streiten sich in Vöhringen: Einer wirft eine Flasche nach dem anderen

Ein Streit zwischen zwei Männern spitzt sich in Vöhringen zu. Einer flüchtet, Augenzeugen eilen ihm zu Hilfe.

Der Streit zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 26 Jahren ist in Vöhringen aus einem bisher unbekannten Grund eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich der Vorfall am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße ab. Der 21-Jährige trat unter anderem nach seinem Kontrahenten und warf ihm, als dieser die Flucht ergriff, eine Flasche hinterher. Laut Polizeiangaben konnte sich der 26-Jährige vor dem Angreifer in die Badstraße retten, wo ihm vier Zeugen zu Hilfe kamen. Verletzungen trug keiner der beiden Männer davon. (AZ)

