Nach Überfall auf Vöhringer Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat mit vorgehaltenem Messer die Tankstelle in der Ulmer Straße in Vöhringen überfallen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Täter betrat die Tankstelle am Montag gegen 19.50 Uhr. Mit einem Messer in der Hand forderte er die 45-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Er entwendete einen Teil der Einnahmen. Das teilt die Polizei mit.

Während des Überfalls stand ein männlicher Komplize des Täters vor dem Kassenraum Schmiere. Beide Täter flüchteten anschließend in Richtung der östlich gelegenen Bahngleise. Die Einsatzkräfte der Polizei fahndeten mit einem Großaufgebot nach den Männern. Neben Kräften der Polizeiinspektion Illertissen, waren Streifen der Autobahnpolizei Günzburg und der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm in die Fahndung eingebunden. Unterstützt wurde der Einsatz zusätzlich von einem Diensthundeführer. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Die Mitarbeiterin der Tankstelle, welche zur Tatzeit allein dort war, wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Bargeldbetrag von mehreren Hundert Euro erbeutet.

So sehen die Täter aus

Die Täter konnten laut Polizei wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter in der Tankstelle: männlich, etwa 165 Zentimeter groß, um die 18 Jahre alt, kräftige Erscheinungsform. Der zweite Täter, der vor der Tankstelle wartete, ist ebenfalls männlich, wurde auf 175 Zentimeter geschätzt, etwa 18 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Aussehen und trägt Oberlippenbart.

Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen (KDD) übernommen, die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Neu-Ulm geführt. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)