Nach Unfall in Vöhringen: Ölspur führt Polizei zu flüchtigem Autofahrer

Ein Mann begeht in Vöhringen Unfallflucht. Aber schon kurze Zeit später steht die Polizei vor der Tür.

Buchstäblich Spuren hinterlassen hat ein Autofahrer, der nach einem Unfall in Vöhringen geflüchtet ist. Sein Wagen verlor nach dem Zusammenstoß Öl - und so musste die Polizei nur den Tropfen bis zum Wohnort des Mannes folgen, um ihn zu stellen. Laut Polizeibericht teilte am Sonntagnachmittag ein Anwohner der Falkenstraße mit, dass wohl gerade ein Auto gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel gefahren sei. Der Fahrer sei aber nicht mehr vor Ort. Die Polizei entdeckte an der Unfallstelle nicht nur ein Autokennzeichen, sondern auch besagte Ölspur.

Auch die Ursache für den Unfall war schnell gefunden: Der 39-Jährige hatte Alkohol getrunken, ein Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm Blut entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ist eingeleitet. (AZ)