vor 21 Min.

Vöhringen: Neuer Bau für Wielands Feuerwehr

Der Vöhringer Bau- und Verkehrsausschuss beschäftigt sich mit mehreren Vorhaben - unter anderem des Unternehmens Wieland.

Von Angela Häusler

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat jetzt diverse Vorhaben abgesegnet, unter anderem des Unternehmens Wieland. Es will auf seinem Firmenareal zwei Neubauten errichten. Entstehen sollen ein Gebäude für die Werksfeuerwehr in der Wielandstraße 28 sowie ein Laborgebäude, das auch Büros beinhaltet. Das Feuerwehrhaus wird auf zwei Stockwerken Verwaltungs- und Übungsräume beherbergen. Das Laborgebäude wird laut den Plänen fünf Stockwerke hoch sein und gegenüber dem neuen Feuerwehrhaus errichtet.

Für den neuen Waldkindergarten nahe der Grundschule Illerberg haben die Ausschussmitglieder ebenfalls ihre Zustimmung erteilt. Der vorgelegte Bauantrag beinhaltet das Aufstellen eines Häuschens auf Rädern, eines sogenannten „Tiny Home“, das den Kindern und Erzieherinnen bei schlechtem Wetter als Quartier und Lagerraum dienen soll. Es handle sich hier um eine vergleichsweise luxuriöse Ausstattung, sagte Bürgermeister Karl Janson, denn das Gefährt verfüge sowohl über eine Heizung als auch über eine Küche. Vielfach hätten Waldkindergärtern nur einen Bauwagen zur Verfügung. Der Ausschuss stimmte unisono zu. Losgehen soll der Kindergartenbetrieb im Wald im kommenden September.

Geplante Neubauten in der Vöhringer Innenstadt sorgen für Diskussionen

Zwei geplante Neubauten in der Vöhringer Innenstadt sorgten für Diskussionen über die Parkplatz-Situation in der City: Wie bereits berichtet, sollen in der Memminger Straße 12 ein Wohn- und Geschäftshaus und in der Blumenstraße 4 ein Wohnhaus errichtet werden. Mehrere Stadträte befürchten aber mehr Parkplatznot durch die neuen Wohnungen sowie die erforderlichen Stellplätze für Bankkunden und Personal.

Zudem werde möglicherweise die Straße blockiert, wenn Bewohner in die geplante Tiefgarage abbiegen wollen. Es seien deutlich zu wenige Stellplätze vorgesehen, fand etwa Werner Zanker (SPD), „das geht hinten und vorne nicht auf“. Er sehe die Lage ebenfalls kritisch, so Fraktionskollege Edmund Klingler, bereits jetzt sei die Blumenstraße zugeparkt, „die Frage ist, wohin der Verkehr ausweicht“. Ludwig Daikeler (SPD) erwog die Einführung einer Stellplatzverordnung für das Gebiet. Schließlich käme gegenüber noch das Ärztehaus dazu, „das wird ein Chaos geben“.

„Ich bin kein Freund von Stellplatz-Satzungen“ sagte hingegen Bürgermeister Karl Janson, das bisher übliche Verfahren von Einzelfallentscheidungen habe auch seine Vorte ile. Eine solche Satzung, meinte Michael Neher (CSU), ändere nichts am grundsätzlichen Problem, nämlich dem Mangel an Parkflächen. Die Mehrheit des Ausschusses stimmte schließlich für das Vorhaben.

Die Wartelisten für Kinder-Betreuungsplätze sind lang in Vöhringen. Wie sich das nun ändern könnte, lesen Sie hier:

So soll mehr Platz für Vöhringer Kinder geschaffen werden

Themen Folgen