Neues Haus des Ringeisen-Werks in Vöhringen hat jetzt einen Namen

Plus Das Bauvorhaben des Dominikus-Ringeisen-Werks in Vöhringen schreitet voran. Dennoch wird das Gebäude erst später fertig als zunächst geplant.

Jetzt ist Geduld gefragt: Die Fertigstellung des Hauses für Menschen mit Behinderung, das an der Falkenstraße in Vöhringen entsteht, verzögert sich. Als Grund nennt das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) die Schwierigkeit, im Augenblick kurzfristig Handwerker zu bekommen. Reinhard Gugenberger, Leiter der Region Günzburg-Neu-Ulm des DRW, sieht die Situation dennoch optimistisch. Und er freut sich darüber, dass die Einrichtung bereits einen Namen hat.