Vöhringen

vor 35 Min.

Schulleiter Oliver Eschenbach verlässt die Realschule Vöhringen

Wechsel an der Realschule Vöhringen: Schulleiter Oliver Eschenbach verlässt die Schule auf eigenen Wunsch.

Plus Oliver Eschenbach gibt nach acht Jahren das Amt des Direktors an der Realschule Vöhringen ab. Es steht bereits fest, wer seine Nachfolge antritt.

Von Ursula Katharina Balken

Oliver Eschenbach, seit 2013 Schulleiter an der Staatlichen Realschule Vöhringen, gibt das Amt des Direktors ab. Er wird die Schule verlassen, um an einer anderen als „normaler Studienrat“, wie er sagt, im Schuldienst weiterzuarbeiten. Seine Nachfolgerin als Schulleiterin wird Renate Rudhart, bisher Konrektorin an der Schule. Das hat das bayerische Kultusministerium auf Anfrage bestätigt.

Themen folgen