Schwerer Unfall mit Motorrad: Vöhringer Umgehung ist wieder frei

In Vöhringen ist am Samstag in schwerer Unfall passiert. Dabei sind ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Doch er konnte ohne Patient wieder abheben.

Auf der Umgehung im Norden von Vöhringen ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind auf der Staatsstraße 2031 auf Höhe der Einmündung Ulmer Straße ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin zusammengeprallt und verletzt worden.

Schwerer Unfall im Norden von Vöhringen: Motorradfahrer und Autofahrerin verletzt

Der genaue Hergang ist noch unklar, aber nach den ersten Ermittlungen könnte sich der Unfall wie folgt ereignet haben: Eine Frau war mit ihrem Pkw auf der Umgehungsstraße (S2031) bei Vöhringen in Richtung Ulm unterwegs und fuhr vermutlich bei Grün in die Ampelkreuzung bei der aus der Innenstadt kommenden Ulmer Straße ein. Dabei wurde sie anscheinend durch die Rot zeigende Linksabbieger-Ampel neben ihrer Fahrspur irritiert, sodass sie plötzlich scharf abbremste. Ein nachfolgendes Auto kam noch unbeschädigt zum Stehen, was aber einem dahinter kommenden Motorradfahrer nicht mehr gelang.

Das Motorrad fuhr auf das zweite Auto auf; der Biker stürzte und wurde dabei verletzt. Ersthelfer sicherten die Unfallstelle, kümmerten sich um die Verletzten und setzten Notrufe ab. So kamen die Polizei, die Feuerwehr Vöhringen und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, Rettungshubschrauber und Notarzt zum Einsatz. Die Feuerwehr sperrte die Staatsstraße von einem Kreisverkehr an der Umgehung bis zur Kreuzung an der Unfallstelle und leitete den Verkehr durch die Innenstadt um. Am frühen Nachmittag war die Strecke wieder frei.

Der Rettungshubschrauber konnte am Ende ohne Patient abfliegen, da sich dessen Verletzungen als nicht so schwer herausstellten, wie es zunächst angenommen worden war. So erfolgte sein Abtransport in eine Klinik mit einem Rettungswagen. Auch eine der beteiligten Autofahrerinnen wurde vom Rettungsdienst versorgt. Genaue Erkenntnisse zum Unfallhergang sowie die Höhe des Sachschadens werden voraussichtlich im Laufe des Samstagnachmittags von der Polizei bekanntgegeben.

