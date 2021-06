Vöhringen

So will Vöhringen attraktiver für Radfahrer werden

Plus Vöhringens Bauamt hat ein neues Radverkehrskonzept ausgearbeitet. Damit reagierte die Stadt auf einen Antrag der SPD. Das ist alles geplant.

Von Franziska Wolfinger

Dass das Auto nicht unbedingt das Verkehrsmittel der Zukunft ist, darüber sind sich inzwischen viele einig. Auch in Vöhringen sollen Fahrradfahrer künftig mehr Beachtung in der Verkehrsplanung finden. Die Stadt arbeitet an einem Radverkehrskonzept, das in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Dabei gibt es viel zu bedenken, eine erste Maßnahme wird bereits umgesetzt. SPD und Grüne waren im vergangenen Jahr mit eigenen Überlegungen zu dem Thema vorgeprescht. Die Sozialdemokraten hatten bereits im Mai 2020 einen Antrag eingereicht, den die Grünen kurze Zeit später mit eigenen Anmerkungen ergänzt hatten.

