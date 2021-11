Vöhringen-Thal

11:12 Uhr

Feuer bricht in Thal aus: Rauch im ganzen Haus

Plus Die Feuerwehr ist am Sonntag im Vöhringer Stadtteil Thal im Einsatz gewesen. Es brannte in einem Einfamilienhaus.

In einem Einfamilienhaus am Riedlesweg in Thal ist am Sonntagnachmittag Feuer ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten dies, als die Rauchmelder auslösten und als im ersten Obergeschoss schon Rauch zu sehen war. Sie konnten sich ins Freie retten und blieben weitgehend unverletzt. Der Schaden, der durch den Ruß und die Löscharbeiten entstanden ist, wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war laut Polizeibericht höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt eines elektrischen Geräts.

