Unbekannte Person schlägt Feuermelder in Vöhringen ein und löst Einsatz aus

Noch ist unklar, wer in einer Vöhringer Firma einen Handbrandmelder eingeschlagen und somit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat bei einer Firma für Gesundheits- und Sportnahrung in der Otto-Hahn-Straße in Vöhringen einen Handbrandmelder mutwillig eingeschlagen und ausgelöst. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Fehlalarm in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Den so entstandenen Sachschaden können die Beamten derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei Illertissen hat aber ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

