Unbekannter fährt Auto in Vöhringen an und flüchtet

Eine noch unbekannte Person beschädigte ein geparktes Auto in Vöhringen. Die Täterin oder der Täter meldete den Vorfall nicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine bisher unbekannte Person hat in Vöhringen ein geparktes Auto - ohne dies zu melden - angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am späten Montagabend, im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, in der Adlerstraße. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Nissan, der sich im frei zugänglichen Innenhof eines Wohnanwesens befand.

Vermutlich kam es beim Rückwärtsrangieren zur Kollision

Das Auto wurde im Rahmen des Vorfalls im Frontbereich massiv beschädigt. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 3.000 Euro und vermuten, dass der Unfallverursacher beim Rückwärtsrangieren mit dem geparkten Auto kollidierte. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden.