Vöhringen: Unfallverursacher hinterlässt falsche Handynummer

Eine bislang unbekannte Person hat ein Auto beschädigt und eine Notiz mit einer Telefonnummer hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ist in der Vöhringer Bahnhofstraße ein geparktes Auto angefahren worden. Ein unbekannter Unfallverursacher touchierte den grauen Skoda an der Front und verursachte so einen Schaden von geschätzten 800 Euro. Die Geschädigte fand eine Notiz mit dem Wort „Sorry“ und einer Mobilfunknummer an ihrem Wagen vor. Beim Rückruf meldete sich allerdings eine nachweislich unbeteiligte Person, sodass die Polizei Illertissen nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei melden. (AZ)

