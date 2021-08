Vöhringen

Vöhringen will Unternehmern Unterstützung nach der Pandemie bieten

Solch triste, menschenleere Anblicke soll es in Vöhringen nach der Pandemie nicht geben: Die Stadt will die örtlichen Händler und Gastronome unterstützen.

Plus Viele Betriebe mussten während der Corona-Pandemie starke Einschränkungen hinnehmen. Wie die Stadt Vöhringen Händler und Gastronome unterstützen will.

Von Franziska Wolfinger

Kaum eine Branche war von der Corona-Pandemie so betroffen, wie der stationäre Einzelhandel und die Gastronomie. Schließlich leben Restaurants davon, dass Menschen dort zusammenkommen und gemeinsam eine gemütliche Zeit verbringen. Vöhringen will den betroffenen Gewerbetreibenden in der Stadt helfen. Wie genau das aussehen soll, wurde kürzlich im Zukunftsbeirat der Stadt besprochen.

