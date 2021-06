Vöhringer findet ein fremdes Fahrrad in seinem Garten

Ein Gartenbesitzer aus Vöhringen gibt bei der Polizei ein Mountainbike ab, das er auf seinem Grundstück entdeckt hatte. Die Polizei sucht den Eigentümer.

Ein Vöhringer hat sich am Freitagabend bei der Polizei Illertissen gemeldet: Er gab an, ein Fahrrad gefunden zu haben. Bei Gartenarbeiten in der Gerhart-Hauptmann-Straße stellte er innerhalb des Grundstücks das fremde Fahrrad fest, das jemand über den Zaun gehoben und an einem Baum abgestellt hatte.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grau-grünes Mountainbike der Marke Bulls vom Typ Raptor 29. Der Verlierer kann sich auf der hiesigen Polizeidienststelle melden und unter Vorlage eines Eigentumsnachweises das Fahrrad wieder in Empfang nehmen. Diebstahlshinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96 51-0 entgegen. (AZ)