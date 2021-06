Vöhringen

vor 55 Min.

Wie notwendig ist der Zebrastreifen in der Sportparkstraße in Vöhringen?

Plus Gefährlich oder nicht? Der Bauausschuss in Vöhringen diskutiert über einen Fußgängerüberweg. Bürgermeister Neher drängt auf eine Entscheidung.

Von Ursula Katharina Balken

Seit geraumer Zeit beschäftigen sich Verwaltung und Stadtratsgremien in Vöhringen damit, welche Fußgängerüberwege verbessert und auch optimal ausgeleuchtet werden können und welche Zebrastreifen verzichtbar sind. In einer Sitzung des Bauausschusses, der im Saal des Kulturzentrums tagte, rückte der Überweg in der Sportparkstraße kurz vor Einfahrt in das Sportgelände des SC Vöhringen in den Fokus. Denn die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Übergang zu entfernen. Es gab unterschiedliche Meinungen.

