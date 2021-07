Vöhringen

Wird das neue Baugebiet Kranichstraße West doch zu groß?

Der Vöhringer Stadtrat debattiert über das Neubaugebiet "Kranichstraße West". Braucht die Stadt jetzt sofort so ein großes Neubaugebiet?

Plus Die Grundplanung ist längst abgesegnet, doch SPD und Grünen kommen doch noch Zweifel am neuen Riesen-Baugebiet. Rund 250 neue Wohneinheiten sollen im Norden der Stadt entstehen.

Von Franziska Wolfinger

Verträgt die Stadt so schnelles Wachstum? Diese Frage warf die SPD im Vöhringer Stadtrat auf, als es um den Bebauungsplan für das neue Baugebiet "Kranichstraße West" ging. Noch endet die Straße im Vöhringer Norden an einer rot-weiß gestreiften Absperrung, dahinter bislang freie Flur. Doch auf dem Papier haben Planer längst aufgezeichnet, wie es dort einmal aussehen soll. Gut 250 Wohneinheiten werden dort in zwei Neubaugebieten laut aktuellem Plan entstehen.

